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Гауфф — о переносе Итогового турнира WTA: будет непривычно играть в Индиан-Уэллсе в ноябре

Гауфф — о переносе Итогового турнира WTA: будет непривычно играть в Индиан-Уэллсе в ноябре
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала перенос Итогового турнира WTА – 2026 из Эр-Рияда. Саудовская Аравия, в Индиан-Уэллс, США.

«Я, конечно, предвзята, поэтому очень рада, что турнир пройдёт в США. Как американской теннисистке мне кажется, это здорово. Правда, будет непривычно играть в Индиан-Уэллсе в ноябре. Мне очень интересно, будут ли матчи проходить днём или вечером. Надеюсь, днём, потому что вечером, думаю, будет довольно прохладно.

Конечно, у меня остались отличные воспоминания о выступлении в Саудовской Аравии, где два года назад я выиграла титул. Там нас очень тепло приняли. Было здорово привезти туда наш вид спорта. Насколько я понимаю, это оказался первый профессиональный женский теннисный турнир, проведённый там. Было очень интересно познакомить с нашим видом спорта новую аудиторию, у которой раньше не было возможности увидеть его вживую.

Но, повторюсь, я предвзята (смеётся), поэтому мне нравится, что турнир проходит в США. Хотя мне всё же хотелось бы, чтобы у него появился постоянный дом. Не знаю, как долго он будет проходить в Индиан-Уэллсе. Полагаю, только в этом году. Надеюсь, со временем, где бы это ни было, турнир обретёт постоянное место проведения», – сказала Гауфф на пресс-конференции Уимблдона.

Ранее стало известно, что WTA перенесёт турнир в США из-за военных действий на Ближнем Востоке.

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