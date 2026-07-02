Даниил Медведев входит в топ-5 по проценту побед в сезоне-2026

Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев входит в топ-5 теннисистов, у которых лучший процент побед в сезоне-2026 среди всех игроков АТР, проведших не менее 10 матчей, сообщает Opta Ace. Ранее Медведев одержал победу над испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом в поединке второго круга Уимблдона-2026 со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

После победы над Мерида-Агиларом показатель побед Медведева стал равен 72,5%. Лидирует в данном показателе итальянец Янник Синнер (92,9%), на втором месте идёт испанец Карлос Алькарас (88,0%), замыкает тройку лидеров немецкий теннисист Александр Зверев (79,6%). Четвёртым в списке расположился француз Артюр Фис (76,7%).

В третьем круге Уимблдонского турнира – 2026 Даниил Медведев сразится с победителем встречи Брэндон Накашима (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).