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Даниил Медведев входит в топ-5 по проценту побед в сезоне-2026

Даниил Медведев входит в топ-5 по проценту побед в сезоне-2026
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев входит в топ-5 теннисистов, у которых лучший процент побед в сезоне-2026 среди всех игроков АТР, проведших не менее 10 матчей, сообщает Opta Ace. Ранее Медведев одержал победу над испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом в поединке второго круга Уимблдона-2026 со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:15 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 5 2
3 		6 7 6
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

После победы над Мерида-Агиларом показатель побед Медведева стал равен 72,5%. Лидирует в данном показателе итальянец Янник Синнер (92,9%), на втором месте идёт испанец Карлос Алькарас (88,0%), замыкает тройку лидеров немецкий теннисист Александр Зверев (79,6%). Четвёртым в списке расположился француз Артюр Фис (76,7%).

В третьем круге Уимблдонского турнира – 2026 Даниил Медведев сразится с победителем встречи Брэндон Накашима (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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