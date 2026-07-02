Крейчикова высказалась о поведении Андреевой во время их матча на Уимблдоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 38-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова высказалась о том, повлияло ли на неё поведение россиянки Мирры Андреевой во время матча второго круга Уимблдона-2026. Крейчикова одержала победу со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
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«Я хорошо её знаю. Мы много раз играли друг против друга, поэтому я знаю, как она ведёт себя на корте. Я посмотрела много её матчей и тому подобное, так что более-менее представляю, чего ожидать.
Но в то же время я нахожусь по другую сторону сетки и стараюсь сосредоточиться на себе — на своей игре, на каждом розыгрыше и на том, что мне самой нужно делать», – сказала Крейчикова на пресс-конференции после встречи.
После завершения поединка россиянка в эмоциях бросила ракетку в сторону своей скамейки и расплакалась после на пресс-конференции.
- 2 июля 2026
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