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Крейчикова высказалась о поведении Андреевой во время их матча на Уимблдоне

Крейчикова высказалась о поведении Андреевой во время их матча на Уимблдоне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 38-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова высказалась о том, повлияло ли на неё поведение россиянки Мирры Андреевой во время матча второго круга Уимблдона-2026. Крейчикова одержала победу со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я хорошо её знаю. Мы много раз играли друг против друга, поэтому я знаю, как она ведёт себя на корте. Я посмотрела много её матчей и тому подобное, так что более-менее представляю, чего ожидать.

Но в то же время я нахожусь по другую сторону сетки и стараюсь сосредоточиться на себе — на своей игре, на каждом розыгрыше и на том, что мне самой нужно делать», – сказала Крейчикова на пресс-конференции после встречи.

После завершения поединка россиянка в эмоциях бросила ракетку в сторону своей скамейки и расплакалась после на пресс-конференции.

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