Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Плишкова — Ига Швёнтек, результат матча 2 июля 2026, счет 0:2, 2-й круг Уимблдон-2026

Швёнтек прошла в третий круг Уимблдона, обыграв Каролину Плишкову
Комментарии

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2026, одолев чешку Каролину Плишкову (73-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
Каролина Плишкова
73
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Швёнтек не выполнила подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Каролина Плишкова сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Уимблдона-2026 Ига Швёнтек сразится с победительницей встречи Александра Эала (Филиппины) – Майя Джойнт (Австралия).

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Хачанов рвётся в 3-й круг Уимблдона! А Самсонова обыграла Шнайдер. LIVE!
Live
Хачанов рвётся в 3-й круг Уимблдона! А Самсонова обыграла Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android