Швёнтек прошла в третий круг Уимблдона, обыграв Каролину Плишкову
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Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2026, одолев чешку Каролину Плишкову (73-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
73
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Швёнтек не выполнила подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Каролина Плишкова сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге Уимблдона-2026 Ига Швёнтек сразится с победительницей встречи Александра Эала (Филиппины) – Майя Джойнт (Австралия).
Комментарии
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