Швёнтек прошла в третий круг Уимблдона, обыграв Каролину Плишкову

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2026, одолев чешку Каролину Плишкову (73-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Швёнтек не выполнила подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Каролина Плишкова сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Уимблдона-2026 Ига Швёнтек сразится с победительницей встречи Александра Эала (Филиппины) – Майя Джойнт (Австралия).