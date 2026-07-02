Блинкова — Костюк: россиянка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге соревнований играет с украинкой Мартой Костюк, занимающей 13-ю строчку в рейтинге WTA. Блинкова одержала победу в первом сете матча со счётом 7:6 (7:5). Теннисистки затратили один час на данный игровой отрезок встречи.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова – Марта Костюк. Теннисистки во второй раз в карьере играют друг против друга, в дебютном поединке победу одержала Марта Костюк.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.