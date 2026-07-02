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Блинкова — Костюк: россиянка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча второго круга Уимблдона

Блинкова — Костюк: россиянка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 2 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге соревнований играет с украинкой Мартой Костюк, занимающей 13-ю строчку в рейтинге WTA. Блинкова одержала победу в первом сете матча со счётом 7:6 (7:5). Теннисистки затратили один час на данный игровой отрезок встречи.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 16:25 МСК
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		1
6 5 		2
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова – Марта Костюк. Теннисистки во второй раз в карьере играют друг против друга, в дебютном поединке победу одержала Марта Костюк.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Сетка Уимблдона-2026
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