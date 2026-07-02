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Фото: Кейт Миддлтон посетила матч Фери — Виртанен на Уимблдоне-2026

Фото: Кейт Миддлтон посетила матч Фери — Виртанен на Уимблдоне-2026
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44-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила матч Артур Фери (Великобритания, WC) – Отто Виртанен (Финляндия, Q) во втором круге Уимблдона-2026. Поединок завершился победой 23-летнего британца Фери со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 6 6
7 		6 3 3 3
             
Отто Виртанен
140
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен

Миддлтон погуляла по территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса в сопровождении бывшей первой ракетки Великобритании Тима Хенмэна. На матче же рядом с принцессой сидел трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей.

Для выхода Миддлтон предпочла синий брючный костюм Gabriela Hearst и туфли Ralph Lauren.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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