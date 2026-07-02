Фото: Кейт Миддлтон посетила матч Фери — Виртанен на Уимблдоне-2026

44-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила матч Артур Фери (Великобритания, WC) – Отто Виртанен (Финляндия, Q) во втором круге Уимблдона-2026. Поединок завершился победой 23-летнего британца Фери со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Миддлтон погуляла по территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса в сопровождении бывшей первой ракетки Великобритании Тима Хенмэна. На матче же рядом с принцессой сидел трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей.

Для выхода Миддлтон предпочла синий брючный костюм Gabriela Hearst и туфли Ralph Lauren.