Фото: Кейт Миддлтон посетила матч Фери — Виртанен на Уимблдоне-2026
Поделиться
44-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила матч Артур Фери (Великобритания, WC) – Отто Виртанен (Финляндия, Q) во втором круге Уимблдона-2026. Поединок завершился победой 23-летнего британца Фери со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
114
Артур Фери
А. Фери
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 3
|3
|3
140
Отто Виртанен
О. Виртанен
Миддлтон погуляла по территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса в сопровождении бывшей первой ракетки Великобритании Тима Хенмэна. На матче же рядом с принцессой сидел трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей.
Для выхода Миддлтон предпочла синий брючный костюм Gabriela Hearst и туфли Ralph Lauren.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2026
-
17:23
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:13
-
13:53
-
13:23
-
13:10
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:44
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
10:58
-
10:38
-
10:10