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Медведев: быть моим фанатом тяжело. Прекрасно быть фанатом Синнера или Алькараса

Медведев: быть моим фанатом тяжело. Прекрасно быть фанатом Синнера или Алькараса
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Чемпион US Open – 2021 девятая ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев откровенно рассказал, почему не хотел бы быть своим фанатом.

— Ты бы хотел быть фанатом самого себя?
— Уууу. Думаю, быть моим фанатом тяжело. Прекрасно быть фанатом Синнера или Алькараса. Однако иногда нужно немного веселья. Иногда нужно немного разочарования, чтобы чувствовать себя живым. И вот ты расстраиваешься, думаешь, ну хорошо, а потом: бам! В этом больше счастья. Я бы не хотел быть своим фанатом, но, думаю, это здорово — им быть, — сказал Медведев на YouTube-канале Tennis Channel после выхода в третий круг Уимблдона-2026.

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