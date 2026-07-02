Анна Блинкова — Марта Костюк: украинка сравняла счёт матча во втором круге Уимблдона-2026

Завершился второй сет матча 114-й ракетки мира россиянки Анны Блинковой с 13-м номером мирового рейтинга с Украины Мартой Костюк в рамках встречи второго круга Уимблдона-2026. Партию, которая продлилась 52 минуты, со счётом 6:3 выиграла Костюк, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет со счётом 7:6 (7:5) остался за россиянкой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова – Марта Костюк. Теннисистки во второй раз в карьере играют друг против друга, в дебютном поединке победу одержала Костюк.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.