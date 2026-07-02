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Анна Блинкова — Марта Костюк: украинка сравняла счёт матча во втором круге Уимблдона-2026

Анна Блинкова — Марта Костюк: украинка сравняла счёт матча во втором круге Уимблдона-2026
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Завершился второй сет матча 114-й ракетки мира россиянки Анны Блинковой с 13-м номером мирового рейтинга с Украины Мартой Костюк в рамках встречи второго круга Уимблдона-2026. Партию, которая продлилась 52 минуты, со счётом 6:3 выиграла Костюк, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет со счётом 7:6 (7:5) остался за россиянкой.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 16:25 МСК
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 5 		6 4
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова – Марта Костюк. Теннисистки во второй раз в карьере играют друг против друга, в дебютном поединке победу одержала Костюк.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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