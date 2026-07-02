Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не понимаю, чего она хотела добиться этим». Соболенко — о провокационных словах Костович

«Не понимаю, чего она хотела добиться этим». Соболенко — о провокационных словах Костович
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о словах своей соперницы в первом круге Уимблдона-2026 – 19-летней сербки Теодоры Костович (184-я ракетка мира).

«Посмотрим, сможет ли она справиться с моей мощью», — в частности, сказала Костович сербским СМИ перед матчем с Соболенко. Теодора проиграла Арине со счётом 2:6, 3:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Теодора Костович
184
Сербия
Теодора Костович
Т. Костович

«Когда я увидела это, а затем вышла на корт и столкнулась с реальностью, мне показалось, что она скорее пыталась обмануть саму себя, пытаясь усилить ту уверенность, которой на самом деле не обладала. Я не знаю. Иногда это работает. Всё зависит от личности. Иногда нужно притворяться, пока это не станет правдой. Иногда нужно оставаться приземлённым, быть реалистом и работать с тем, что есть.

Так что для меня это сообщение было немного… Я бы поняла, если бы оно было обоснованным. Но я вышла на матч и подумала: «О какой мощи она говорила?». Иногда это работает, если у тебя действительно есть эта уверенность в себе. Если ты просто пытаешься притвориться, а сам в это не веришь, это не сработает. Важно оставаться верным себе и быть собой. Доверять себе. Я не совсем понимаю, чего она хотела добиться этим сообщением. Для меня это было просто небольшое притворство», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Хачанов в сете от третьего круга Уимблдона! Ещё сыграют Рыбакина и Бублик. LIVE!
Live
Хачанов в сете от третьего круга Уимблдона! Ещё сыграют Рыбакина и Бублик. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android