«Не понимаю, чего она хотела добиться этим». Соболенко — о провокационных словах Костович

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о словах своей соперницы в первом круге Уимблдона-2026 – 19-летней сербки Теодоры Костович (184-я ракетка мира).

«Посмотрим, сможет ли она справиться с моей мощью», — в частности, сказала Костович сербским СМИ перед матчем с Соболенко. Теодора проиграла Арине со счётом 2:6, 3:6.

«Когда я увидела это, а затем вышла на корт и столкнулась с реальностью, мне показалось, что она скорее пыталась обмануть саму себя, пытаясь усилить ту уверенность, которой на самом деле не обладала. Я не знаю. Иногда это работает. Всё зависит от личности. Иногда нужно притворяться, пока это не станет правдой. Иногда нужно оставаться приземлённым, быть реалистом и работать с тем, что есть.

Так что для меня это сообщение было немного… Я бы поняла, если бы оно было обоснованным. Но я вышла на матч и подумала: «О какой мощи она говорила?». Иногда это работает, если у тебя действительно есть эта уверенность в себе. Если ты просто пытаешься притвориться, а сам в это не веришь, это не сработает. Важно оставаться верным себе и быть собой. Доверять себе. Я не совсем понимаю, чего она хотела добиться этим сообщением. Для меня это было просто небольшое притворство», — сказала Соболенко на пресс-конференции.