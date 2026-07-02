Анна Блинкова проиграла Марте Костюк во втором круге Уимблдона-2026

114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

В матче второго круга Блинкова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6 уступила 13-й ракетке мира из Украины Марте Костюк (12).

Встреча Блинковой с Костюк продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Марты четыре эйса, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Следующей соперницей Костюк на Уимблдоне станет 26-я ракетка мира из США Эмма Наварро (23).