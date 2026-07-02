Анна Блинкова проиграла Марте Костюк во втором круге Уимблдона-2026
Поделиться
114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 16:25 МСК
114
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
13
Марта Костюк
М. Костюк
В матче второго круга Блинкова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6 уступила 13-й ракетке мира из Украины Марте Костюк (12).
Встреча Блинковой с Костюк продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Марты четыре эйса, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Следующей соперницей Костюк на Уимблдоне станет 26-я ракетка мира из США Эмма Наварро (23).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2026
-
19:27
-
19:17
-
18:57
-
18:33
-
18:17
-
18:06
-
17:23
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:13
-
13:53
-
13:23
-
13:10
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:44
-
11:38