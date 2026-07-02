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Анна Блинкова — Марта Костюк, результат матча 2 июля 2026, счет 1:2, 2-й круг Уимблдона 2026

Анна Блинкова проиграла Марте Костюк во втором круге Уимблдона-2026
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114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 16:25 МСК
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 5 		6 6
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В матче второго круга Блинкова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6 уступила 13-й ракетке мира из Украины Марте Костюк (12).

Встреча Блинковой с Костюк продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Марты четыре эйса, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Следующей соперницей Костюк на Уимблдоне станет 26-я ракетка мира из США Эмма Наварро (23).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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