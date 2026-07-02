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Валантен Руае — Александр Зверев, результат матча 2 июля 2026, счет 0:3, 2-й круг Уимблдона 2026

Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2026
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:10 МСК
Валантен Руае
75
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 3
6 		6 7 7
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Валантена Руае.

Встреча Зверева с Руае продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Зверев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Следующим соперником Зверева на Уимблдоне-2026 станет 92-я ракетка мира из США Маркос Гирон.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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