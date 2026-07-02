Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2026.

В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Валантена Руае.

Встреча Зверева с Руае продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Зверев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Следующим соперником Зверева на Уимблдоне-2026 станет 92-я ракетка мира из США Маркос Гирон.