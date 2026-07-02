Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2026
Поделиться
Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:10 МСК
75
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 3
|
|6
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Валантена Руае.
Встреча Зверева с Руае продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Зверев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Следующим соперником Зверева на Уимблдоне-2026 станет 92-я ракетка мира из США Маркос Гирон.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2026
-
19:27
-
19:17
-
18:57
-
18:33
-
18:17
-
18:06
-
17:23
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:13
-
13:53
-
13:23
-
13:10
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:44
-
11:38