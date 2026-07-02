Анисимова на решающем тай-брейке одолела Кенин и вышла в третий круг Уимблдона-2026
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова пробилась в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:10 МСК
6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 10
|
|6
|6 3
105
Софья Кенин
С. Кенин
В матче второго круга Анисимова со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (10:3) одолела чемпионку Australian Open — 2020, 105-ю ракетку мира соотечественницу Софью Кенин.
Битва американок продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Анисимова 20 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей Анисимовой на Уимблдоне станет ещё одна американка и победительница Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (26).
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