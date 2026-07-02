Анисимова на решающем тай-брейке одолела Кенин и вышла в третий круг Уимблдона-2026

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова пробилась в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

В матче второго круга Анисимова со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (10:3) одолела чемпионку Australian Open — 2020, 105-ю ракетку мира соотечественницу Софью Кенин.

Битва американок продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Анисимова 20 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Анисимовой на Уимблдоне станет ещё одна американка и победительница Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (26).