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Аманда Анисимова — Софья Кенин, результат матча 2 июля 2026, счет 2:1, 2-й круг Уимблдона 2026

Анисимова на решающем тай-брейке одолела Кенин и вышла в третий круг Уимблдона-2026
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова пробилась в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:10 МСК
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 10
2 		6 6 3
         
Софья Кенин
105
США
Софья Кенин
С. Кенин

В матче второго круга Анисимова со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (10:3) одолела чемпионку Australian Open — 2020, 105-ю ракетку мира соотечественницу Софью Кенин.

Битва американок продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Анисимова 20 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Анисимовой на Уимблдоне станет ещё одна американка и победительница Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (26).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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