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Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 2 июля, шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира полька Ига Швёнтек продолжила защиту своего титула на Уимблдоне-2026, она успешно преодолела второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
Каролина Плишкова
73
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Результаты Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026 на 2 июля:

  • первый круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:2, 1:6, 6:3;
  • второй круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:1, 6:3.

Следующий матч Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026:

  • третий круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Александра Эала (Филиппины, 29).

Потенциальный путь Иги Швёнтек к защите титула на Уимблдоне-2026:

  • четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 13);
  • четвертьфинал. Марта Костюк (Украина, 12);
  • полуфинал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
  • финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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