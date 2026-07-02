Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула
Поделиться
Сегодня, 2 июля, шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира полька Ига Швёнтек продолжила защиту своего титула на Уимблдоне-2026, она успешно преодолела второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
73
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Результаты Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026 на 2 июля:
- первый круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:2, 1:6, 6:3;
- второй круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:1, 6:3.
Следующий матч Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026:
- третий круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Александра Эала (Филиппины, 29).
Потенциальный путь Иги Швёнтек к защите титула на Уимблдоне-2026:
- четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 13);
- четвертьфинал. Марта Костюк (Украина, 12);
- полуфинал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
- финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2026
-
20:10
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:27
-
19:17
-
18:57
-
18:33
-
18:17
-
18:06
-
17:23
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:13
-
13:53
-
13:23
-
13:10
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
12:00