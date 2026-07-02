Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 2 июля, шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира полька Ига Швёнтек продолжила защиту своего титула на Уимблдоне-2026, она успешно преодолела второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026 на 2 июля:

первый круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:2, 1:6, 6:3;

второй круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:1, 6:3.

Следующий матч Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026:

третий круг. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Александра Эала (Филиппины, 29).

Потенциальный путь Иги Швёнтек к защите титула на Уимблдоне-2026: