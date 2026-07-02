«Не могу выбрать, кто симпатичнее». Кузнецова — о матче Берреттини и Фиса на Уимблдоне

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова забавно высказалась о текущем матче второго круга Уимблдона-2026, где 51-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини встречается с 24-м номером мирового рейтинга из Франции Артюром Фисом.

«Кто смотрит матч Маттео Берреттини — Артюр Фис? И уже теннис не так важен, когда такие ребята играют! Даже не могу выбрать, кто симпатичнее», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

На момент написания новости счёт поединка — 6:4, 7:5, 3:6, 2:1 в пользу Берреттини.

Отметим, что Фис пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы и до Уимблдона не провёл ни одного официального травяного турнира.