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«Не могу выбрать, кто симпатичнее». Кузнецова — о матче Берреттини и Фиса на Уимблдоне

«Не могу выбрать, кто симпатичнее». Кузнецова — о матче Берреттини и Фиса на Уимблдоне
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова забавно высказалась о текущем матче второго круга Уимблдона-2026, где 51-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини встречается с 24-м номером мирового рейтинга из Франции Артюром Фисом.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:15 МСК
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
4 		5 6 3
             
Артюр Фис
24
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Кто смотрит матч Маттео Берреттини — Артюр Фис? И уже теннис не так важен, когда такие ребята играют! Даже не могу выбрать, кто симпатичнее», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

На момент написания новости счёт поединка — 6:4, 7:5, 3:6, 2:1 в пользу Берреттини.

Отметим, что Фис пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы и до Уимблдона не провёл ни одного официального травяного турнира.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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