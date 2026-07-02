«Не могу выбрать, кто симпатичнее». Кузнецова — о матче Берреттини и Фиса на Уимблдоне
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова забавно высказалась о текущем матче второго круга Уимблдона-2026, где 51-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини встречается с 24-м номером мирового рейтинга из Франции Артюром Фисом.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:15 МСК
51
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|3
24
Артюр Фис
А. Фис
«Кто смотрит матч Маттео Берреттини — Артюр Фис? И уже теннис не так важен, когда такие ребята играют! Даже не могу выбрать, кто симпатичнее», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
На момент написания новости счёт поединка — 6:4, 7:5, 3:6, 2:1 в пользу Берреттини.
Отметим, что Фис пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы и до Уимблдона не провёл ни одного официального травяного турнира.
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