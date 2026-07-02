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Карен Хачанов — Янник Ханфман, результат матча 2 июля 2026, счет 3:0, 2-й круг Уимблдона 2026

Карен Хачанов уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2026, где может сразиться с Коболли
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 18:00 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		4 4
             
Янник Ханфман
56
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

В матче второго круга Хачанов (19) со счётом 6:3, 6:4, 6:4 обыграл 56-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана.

Встреча Хачанова с Ханфманом продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Карен восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Ханфмана восемь эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2026 Хачанов сразится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Флавио Коболли (Италия, 9, финалист «Ролан Гаррос» — 2026).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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