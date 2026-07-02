Карен Хачанов уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2026, где может сразиться с Коболли
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 18:00 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
56
Янник Ханфман
Я. Ханфман
В матче второго круга Хачанов (19) со счётом 6:3, 6:4, 6:4 обыграл 56-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана.
Встреча Хачанова с Ханфманом продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Карен восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Ханфмана восемь эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала Уимблдона-2026 Хачанов сразится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Флавио Коболли (Италия, 9, финалист «Ролан Гаррос» — 2026).
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