Ник Кирьос: могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон
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Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я (ныне 899-я) ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в 2026 году в последний раз в карьере выступил на травяном турнире «Большого шлема».
«Могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон. Если учитывать текущее физическое состояние и всё остальное, сложно представить, что я снова вернусь сюда, чтобы соревноваться. Именно здесь я вышел на новый уровень, и после этого моя жизнь изменилась навсегда», — приводит слова Кирьоса Marca.
На Уимблдоне-2026 Кирьос провёл один матч в парном разряде. Вместе с Александром Бубликом Ник проиграл паре Марсело Аревало/Мате Павич.
Уимблдон — парный разряд (м). 1-й круг
01 июля 2026, среда. 18:45 МСК
Марсело Аревало
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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Александр Бублик
Ник Кирьос
А. Бублик Н. Кирьос
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