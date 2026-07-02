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Ник Кирьос: могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон

Ник Кирьос: могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон
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Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я (ныне 899-я) ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в 2026 году в последний раз в карьере выступил на травяном турнире «Большого шлема».

«Могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон. Если учитывать текущее физическое состояние и всё остальное, сложно представить, что я снова вернусь сюда, чтобы соревноваться. Именно здесь я вышел на новый уровень, и после этого моя жизнь изменилась навсегда», — приводит слова Кирьоса Marca.

На Уимблдоне-2026 Кирьос провёл один матч в парном разряде. Вместе с Александром Бубликом Ник проиграл паре Марсело Аревало/Мате Павич.

Уимблдон — парный разряд (м). 1-й круг
01 июля 2026, среда. 18:45 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
А. Бублик Н. Кирьос
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