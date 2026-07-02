Маттео Берреттини одолел Артюра Фиса во втором круге Уимблдона-2026

Финалист 2021 года 51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в третий круг Уимблдона-2026.

В матче второго круга Берреттини со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса (20).

Встреча Берреттини с Фисом продлилась 2 часа и 54 минуты. В её рамках Маттео 16 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. На счету Фиса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Следующим соперником Берреттини на Уимблдоне-2026 станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия, 15) — Григор Димитров (Болгария, WC).

Отметим, что Фис пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы и до Уимблдона не провёл ни одного официального травяного турнира.