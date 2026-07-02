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Маттео Берреттини — Артюр Фис, результат матча 2 июля 2026, счет 3:1, 2-й круг Уимблдона 2026

Маттео Берреттини одолел Артюра Фиса во втором круге Уимблдона-2026
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Финалист 2021 года 51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в третий круг Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:15 МСК
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
4 		5 6 3
             
Артюр Фис
24
Франция
Артюр Фис
А. Фис

В матче второго круга Берреттини со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса (20).

Встреча Берреттини с Фисом продлилась 2 часа и 54 минуты. В её рамках Маттео 16 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. На счету Фиса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Следующим соперником Берреттини на Уимблдоне-2026 станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия, 15) — Григор Димитров (Болгария, WC).

Отметим, что Фис пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы и до Уимблдона не провёл ни одного официального травяного турнира.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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