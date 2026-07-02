Александр Зверев, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 2 июля, чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжил свой путь к титулу на Уимблдоне-2026, он успешно преодолел второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:10 МСК
75
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 3
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|6 3
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|6
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Результаты Александра Зверева на Уимблдоне-2026 на 2 июля:
- первый круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Александр Блокс (Бельгия) – 6:4, 6:7 (10:8), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0);
- второй круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Валантен Руае (Франция) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:3).
Следующий матч Александра Зверева на Уимблдоне-2026:
- третий круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Маркос Гирон (США).
Потенциальный путь Александра Зверева к титулу на Уимблдоне-2026:
- четвёртый круг. Иржи Легечка (Чехия, 13);
- четвертьфинал. Тейлор Фриц (США, 6);
- полуфинал. Алекс де Минор (Австралия, 5);
- финал. Янник Синнер (Италия, 1).
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