Александр Зверев, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 2 июля, чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжил свой путь к титулу на Уимблдоне-2026, он успешно преодолел второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева.

Результаты Александра Зверева на Уимблдоне-2026 на 2 июля:

первый круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Александр Блокс (Бельгия) – 6:4, 6:7 (10:8), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0);

второй круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Валантен Руае (Франция) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:3).

Следующий матч Александра Зверева на Уимблдоне-2026:

третий круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Маркос Гирон (США).

Потенциальный путь Александра Зверева к титулу на Уимблдоне-2026: