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Александр Зверев, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Александр Зверев, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 2 июля, чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжил свой путь к титулу на Уимблдоне-2026, он успешно преодолел второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:10 МСК
Валантен Руае
75
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 3
6 		6 7 7
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Результаты Александра Зверева на Уимблдоне-2026 на 2 июля:

  • первый круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Александр Блокс (Бельгия) – 6:4, 6:7 (10:8), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0);
  • второй круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Валантен Руае (Франция) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:3).

Следующий матч Александра Зверева на Уимблдоне-2026:

  • третий круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Маркос Гирон (США).

Потенциальный путь Александра Зверева к титулу на Уимблдоне-2026:

  • четвёртый круг. Иржи Легечка (Чехия, 13);
  • четвертьфинал. Тейлор Фриц (США, 6);
  • полуфинал. Алекс де Минор (Австралия, 5);
  • финал. Янник Синнер (Италия, 1).
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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