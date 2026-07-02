Определился соперник Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона-2026

Финалист «Ролан Гаррос» — 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в третий круг Уимблдона-2026.

В матче второго круга Коболли (9) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3), 6:1 обыграл 79-ю ракетку мира из Австралии Джеймса Дакворта.

Встреча Коболли с Даквортом продлилась 3 часа и 1 минуту. В её рамках Флавио 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Коболли на Уимблдоне станет серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (19).