Определился соперник Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона-2026
Поделиться
Финалист «Ролан Гаррос» — 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в третий круг Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:30 МСК
79
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 3
|1
|
|3
|7 7
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
В матче второго круга Коболли (9) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3), 6:1 обыграл 79-ю ракетку мира из Австралии Джеймса Дакворта.
Встреча Коболли с Даквортом продлилась 3 часа и 1 минуту. В её рамках Флавио 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Коболли на Уимблдоне станет серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (19).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2026
-
20:53
-
20:39
-
20:33
-
20:16
-
20:10
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:27
-
19:17
-
18:57
-
18:33
-
18:17
-
18:06
-
17:23
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:13
-
13:53
-
13:23
-
13:10
-
12:33
-
12:20