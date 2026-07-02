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Джеймс Дакворт — Флавио Коболли, результат матча 2 июля 2026, счет 1:3, 2-й круг Уимблдона 2026

Определился соперник Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона-2026
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Финалист «Ролан Гаррос» — 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в третий круг Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:30 МСК
Джеймс Дакворт
79
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 3 1
7 7 		3 7 7 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

В матче второго круга Коболли (9) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3), 6:1 обыграл 79-ю ракетку мира из Австралии Джеймса Дакворта.

Встреча Коболли с Даквортом продлилась 3 часа и 1 минуту. В её рамках Флавио 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Коболли на Уимблдоне станет серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (19).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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