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Камилла Рахимова — Мария Саккари, результат матча 2 июля 2026, счет 1:2, 2-й круг Уимблдона 2026

Мария Саккари вырвала победу у Камиллы Рахимовой во втором круге Уимблдона-2026
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Бывшая третья ракетка мира (ныне 43-я) греческая теннисистка Мария Саккари пробилась в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:55 МСК
Камилла Рахимова
70
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 7
6 		0 7 10
         
Мария Саккари
43
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

В матче второго круга Саккари со счётом 6:3, 0:6, 7:6 (10:7) обыграла 70-ю ракетку мира Камиллу Рахимову, которая представляет Узбекистан.

Встреча Саккари с Рахимовой продлилась 2 часа и 46 минут. В её рамках Мария 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Камиллы один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей Саккари на Уимблдоне станет победительница матча Жасмин Паолини (Италия, 13) — Виктория Голубич (Швейцария).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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