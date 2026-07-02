Мария Саккари вырвала победу у Камиллы Рахимовой во втором круге Уимблдона-2026

Бывшая третья ракетка мира (ныне 43-я) греческая теннисистка Мария Саккари пробилась в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

В матче второго круга Саккари со счётом 6:3, 0:6, 7:6 (10:7) обыграла 70-ю ракетку мира Камиллу Рахимову, которая представляет Узбекистан.

Встреча Саккари с Рахимовой продлилась 2 часа и 46 минут. В её рамках Мария 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Камиллы один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей Саккари на Уимблдоне станет победительница матча Жасмин Паолини (Италия, 13) — Виктория Голубич (Швейцария).