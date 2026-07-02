Мария Саккари вырвала победу у Камиллы Рахимовой во втором круге Уимблдона-2026
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Бывшая третья ракетка мира (ныне 43-я) греческая теннисистка Мария Саккари пробилась в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:55 МСК
70
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 7
|
|0
|7 10
43
Мария Саккари
М. Саккари
В матче второго круга Саккари со счётом 6:3, 0:6, 7:6 (10:7) обыграла 70-ю ракетку мира Камиллу Рахимову, которая представляет Узбекистан.
Встреча Саккари с Рахимовой продлилась 2 часа и 46 минут. В её рамках Мария 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Камиллы один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Следующей соперницей Саккари на Уимблдоне станет победительница матча Жасмин Паолини (Италия, 13) — Виктория Голубич (Швейцария).
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