Мертенс с «баранкой» обыграла Тимофееву и вышла в третий круг Уимблдона-2026
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27-я ракетка мира из Бельгии 30-летняя Элисе Мертенс вышла в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|0
95
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
В матче второго круга Мертенс (25) со счётом 2:6, 6:3, 6:0 обыграла 95-ю ракетку мира Марию Тимофееву, которая представляет Узбекистан.
Встреча Мертенс с Тимофеевой продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Элисе два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марии один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Мертенс на Уимблдоне-2026 станет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Кэти Макнелли (США).
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