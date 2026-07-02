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Элисе Мертенс — Мария Тимофеева, результат матча 2 июля 2026, счет 2:1, 2-й круг Уимблдона 2026

Мертенс с «баранкой» обыграла Тимофееву и вышла в третий круг Уимблдона-2026
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27-я ракетка мира из Бельгии 30-летняя Элисе Мертенс вышла в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 0
         
Мария Тимофеева
95
Узбекистан
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

В матче второго круга Мертенс (25) со счётом 2:6, 6:3, 6:0 обыграла 95-ю ракетку мира Марию Тимофееву, которая представляет Узбекистан.

Встреча Мертенс с Тимофеевой продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Элисе два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марии один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Мертенс на Уимблдоне-2026 станет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Кэти Макнелли (США).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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