Мертенс с «баранкой» обыграла Тимофееву и вышла в третий круг Уимблдона-2026

27-я ракетка мира из Бельгии 30-летняя Элисе Мертенс вышла в третий круг Уимблдона-2026, который у женщин продлится до 11 июля.

В матче второго круга Мертенс (25) со счётом 2:6, 6:3, 6:0 обыграла 95-ю ракетку мира Марию Тимофееву, которая представляет Узбекистан.

Встреча Мертенс с Тимофеевой продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Элисе два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марии один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Мертенс на Уимблдоне-2026 станет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Кэти Макнелли (США).