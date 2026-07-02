Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини: конечно, были сложные моменты, но у меня хорошая карьера, жаловаться не на что

Берреттини: конечно, были сложные моменты, но у меня хорошая карьера, жаловаться не на что
Комментарии

Финалист 2021 года 51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини признал, что две первые победы на Уимблдоне-2026 придают ему уверенности.

Сегодня, 2 июля, в матче второго круга Берреттини со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса (20).

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:15 МСК
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
4 		5 6 3
             
Артюр Фис
24
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Они дали мне очень много уверенности. В Париже я тоже сыграл много матчей. Я давно не проводил так много игр на турнирах «Большого шлема». Конечно, были сложные моменты, но в целом считаю, что у меня хорошая карьера, жаловаться не на что.

Конечно, были тяжёлые периоды. Здесь, на Уимблдоне, четыре года назад я принял одно из самых трудных решений в своей жизни, но вернулся и улыбаюсь, когда выхожу на корт. Я очень рад играть перед вами – это большая честь», – сказал Берреттини в интервью на корте.

Следующим соперником Берреттини на Уимблдоне-2026 станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия, 15) — Григор Димитров (Болгария, WC).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
Материалы по теме
Бублик повёл 1:0 по сетам во втором круге Уимблдона! Рыбакина тоже играет. LIVE!
Live
Бублик повёл 1:0 по сетам во втором круге Уимблдона! Рыбакина тоже играет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android