Берреттини: конечно, были сложные моменты, но у меня хорошая карьера, жаловаться не на что

Финалист 2021 года 51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини признал, что две первые победы на Уимблдоне-2026 придают ему уверенности.

Сегодня, 2 июля, в матче второго круга Берреттини со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса (20).

«Они дали мне очень много уверенности. В Париже я тоже сыграл много матчей. Я давно не проводил так много игр на турнирах «Большого шлема». Конечно, были сложные моменты, но в целом считаю, что у меня хорошая карьера, жаловаться не на что.

Конечно, были тяжёлые периоды. Здесь, на Уимблдоне, четыре года назад я принял одно из самых трудных решений в своей жизни, но вернулся и улыбаюсь, когда выхожу на корт. Я очень рад играть перед вами – это большая честь», – сказал Берреттини в интервью на корте.

Следующим соперником Берреттини на Уимблдоне-2026 станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия, 15) — Григор Димитров (Болгария, WC).