Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026, обыграв американку Макнелли
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
50
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В матче второго круга Рыбакина (2) со счётом 6:1, 6:2 одолела 50-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли.
Встреча Рыбакиной с Макнелли продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Елена один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Макнелли один эйс, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рыбакина сразится с 27-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс (25).
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