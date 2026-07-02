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Кэти Макнелли — Елена Рыбакина, результат матча 2 июля 2026, счет 0:2, 2-й круг Уимблдона 2026

Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026, обыграв американку Макнелли
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Кэти Макнелли
50
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В матче второго круга Рыбакина (2) со счётом 6:1, 6:2 одолела 50-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли.

Встреча Рыбакиной с Макнелли продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Елена один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Макнелли один эйс, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рыбакина сразится с 27-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс (25).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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