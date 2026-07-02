Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026, обыграв американку Макнелли

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026.

В матче второго круга Рыбакина (2) со счётом 6:1, 6:2 одолела 50-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли.

Встреча Рыбакиной с Макнелли продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Елена один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Макнелли один эйс, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рыбакина сразится с 27-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс (25).