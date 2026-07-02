Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 2 июля, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина продолжила свой путь к титулу на Уимблдоне-2026: она успешно преодолела второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до второго в карьере титула Елены Рыбакиной на Уимблдоне. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
50
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Результаты Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026 на 2 июля:
- первый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Лоис Буассон (Франция) – 6:4, 1:6, 6:3;
- второй круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Кэти Макнелли (США) — 6:1, 6:2.
Следующий матч Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026:
- третий круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25).
Потенциальный путь Елены Рыбакиной к защите титула на Уимблдоне-2026:
- четвёртый круг. Мари Боузкова (Чехия, 21);
- четвертьфинал. Аманда Анисимова (США, 6);
- полуфинал. Ига Швёнтек (Польша, 3);
- финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).
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