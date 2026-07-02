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Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 2 июля, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина продолжила свой путь к титулу на Уимблдоне-2026: она успешно преодолела второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до второго в карьере титула Елены Рыбакиной на Уимблдоне. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Кэти Макнелли
50
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Результаты Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026 на 2 июля:

Следующий матч Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026:

Потенциальный путь Елены Рыбакиной к защите титула на Уимблдоне-2026:

  • четвёртый круг. Мари Боузкова (Чехия, 21);
  • четвертьфинал. Аманда Анисимова (США, 6);
  • полуфинал. Ига Швёнтек (Польша, 3);
  • финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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