Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: результаты 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 2 июля, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина продолжила свой путь к титулу на Уимблдоне-2026: она успешно преодолела второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до второго в карьере титула Елены Рыбакиной на Уимблдоне. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026 на 2 июля:

первый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Лоис Буассон (Франция) – 6:4, 1:6, 6:3;

второй круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Кэти Макнелли (США) — 6:1, 6:2.

Следующий матч Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026:

третий круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25).

Потенциальный путь Елены Рыбакиной к защите титула на Уимблдоне-2026: