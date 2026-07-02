Бублик без потери сета вышел в третий круг Уимблдона-2026, где может сыграть с Тиафо
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:05 МСК
139
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6 5
|
|6
|7 7
11
Александр Бублик
А. Бублик
В матче второго круга Бублик (10) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) обыграл 139-ю ракетку мира из Франции Кирияна Жаке (Q).
Встреча Бублика с Жаке продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Александр 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кирияна восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Бублика на Уимблдоне-2026 станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Ян Хоински (Великобритания).
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