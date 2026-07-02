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Кириян Жаке — Александр Бублик, результат матча 2 июля 2026, счет 0:3, 2-й круг Уимблдона 2026

Бублик без потери сета вышел в третий круг Уимблдона-2026, где может сыграть с Тиафо
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:05 МСК
Кириян Жаке
139
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 5
6 		6 7 7
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В матче второго круга Бублик (10) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) обыграл 139-ю ракетку мира из Франции Кирияна Жаке (Q).

Встреча Бублика с Жаке продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Александр 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кирияна восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Бублика на Уимблдоне-2026 станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Ян Хоински (Великобритания).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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