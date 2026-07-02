«Стараюсь не думать об этом». Елена Рыбакина — о шансе впервые стать первой ракеткой мира

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг Уимблдона-2026 высказалась о шансе впервые стать первой ракеткой мира.
В матче второго круга Рыбакина (2) со счётом 6:1, 6:2 одолела 50-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли.
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– Если для вас здесь всё сложится удачно, есть шанс, что вы впервые можете стать первой ракеткой. Думаете об этом?
– Если честно, стараюсь не думать об этом, мне надо фокусироваться на одном матче за раз, потому что все соперники непростые, и никогда не знаешь, как проснёшься. Я просто стараюсь улучшать игру, надеюсь, так и продолжу дальше. Надеюсь, это случится скоро, но если нет, я просто продолжу работать, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рыбакина сразится с 27-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс (25).
- 2 июля 2026
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