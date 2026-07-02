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«Стараюсь не думать об этом». Елена Рыбакина — о шансе впервые стать первой ракеткой мира

«Стараюсь не думать об этом». Елена Рыбакина — о шансе впервые стать первой ракеткой мира
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг Уимблдона-2026 высказалась о шансе впервые стать первой ракеткой мира.

В матче второго круга Рыбакина (2) со счётом 6:1, 6:2 одолела 50-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Кэти Макнелли
50
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Если для вас здесь всё сложится удачно, есть шанс, что вы впервые можете стать первой ракеткой. Думаете об этом?
– Если честно, стараюсь не думать об этом, мне надо фокусироваться на одном матче за раз, потому что все соперники непростые, и никогда не знаешь, как проснёшься. Я просто стараюсь улучшать игру, надеюсь, так и продолжу дальше. Надеюсь, это случится скоро, но если нет, я просто продолжу работать, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рыбакина сразится с 27-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс (25).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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