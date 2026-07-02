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Рыбакина рассказала, за счёт чего уверенно обыграла Макнелли во 2-м круге Уимблдона-2026

Рыбакина рассказала, за счёт чего уверенно обыграла Макнелли во 2-м круге Уимблдона-2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2026. В матче второго круга Рыбакина (2) со счётом 6:1, 6:2 одолела 50-ю ракетку мира из США Кэти Макнелли.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Кэти Макнелли
50
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Я очень довольна игрой. Определённо, я прибавила по сравнению с первым матчем. Кэти — сложная соперница. Я рада, что смогла сосредоточиться и выиграть в двух сетах.

– Что, по вашему мнению, сегодня особенно хорошо получалось? Чем вы больше всего гордитесь?
– Что ж, думаю, сегодня было меньше невынужденных ошибок, чему я рада. Подача — над её процентом мне ещё нужно поработать. Но в целом она тоже была не так уж плоха, так что я счастлива, что всё становится лучше и лучше и у меня есть ещё одна возможность сыграть. Большое спасибо, что пришли (зрителям). Здесь потрясающая атмосфера, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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