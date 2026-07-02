Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму колена — Роддик
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму правого колена. Об этом сообщает The Tennis Letter со ссылкой на слова Энди Роддика в эфире ESPN.
Ранее сообщалось, что Серена получила травму в первом круге одиночного разряда Уимблдона-2026, в котором со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 уступила австралийской теннисистке Майе Джойнт (87-я в рейтинге).
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
87
Майя Джойнт
М. Джойнт
Серена должна сыграть в парном разряде Уимблдона со своей сестрой Винус Уильямс. Их первый матч запланирован на 4 июля. Соперницами американок станут Камила Осорио из Колумбии и Солана Сьерра из Аргентины.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:00 МСК
Камила Осорио
Солана Сьерра
К. Осорио С. Сьерра
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Серена Уильямс
Винус Уильямс
С. Уильямс В. Уильямс
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