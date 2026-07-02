Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму колена — Роддик

Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму колена — Роддик
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму правого колена. Об этом сообщает The Tennis Letter со ссылкой на слова Энди Роддика в эфире ESPN.

Ранее сообщалось, что Серена получила травму в первом круге одиночного разряда Уимблдона-2026, в котором со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 уступила австралийской теннисистке Майе Джойнт (87-я в рейтинге).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Серена должна сыграть в парном разряде Уимблдона со своей сестрой Винус Уильямс. Их первый матч запланирован на 4 июля. Соперницами американок станут Камила Осорио из Колумбии и Солана Сьерра из Аргентины.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:00 МСК
Камила Осорио
Колумбия
Камила Осорио
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
К. Осорио С. Сьерра
Не начался
1 2 3
         
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
С. Уильямс В. Уильямс
Материалы по теме
Серена проиграла 1-й матч после возвращения. Она опять не вышла во 2-й круг Уимблдона
Серена проиграла 1-й матч после возвращения. Она опять не вышла во 2-й круг Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android