Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму колена — Роддик

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму правого колена. Об этом сообщает The Tennis Letter со ссылкой на слова Энди Роддика в эфире ESPN.

Ранее сообщалось, что Серена получила травму в первом круге одиночного разряда Уимблдона-2026, в котором со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 уступила австралийской теннисистке Майе Джойнт (87-я в рейтинге).

Серена должна сыграть в парном разряде Уимблдона со своей сестрой Винус Уильямс. Их первый матч запланирован на 4 июля. Соперницами американок станут Камила Осорио из Колумбии и Солана Сьерра из Аргентины.