Григор Димитров одолел 20-летнего Якуба Меншика во втором круге Уимблдона-2026
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Бывшая третья ракетка мира (ныне 146-я) болгарский теннисист Григор Димитров пробился в третий круг Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
18
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|3
|
|4
|7
|6
146
Григор Димитров
Г. Димитров
В матче второго круга Димитров (WC) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 обыграл 18-ю ракетку мира из Чехии 20-летнего Якуба Меншика (15).
Встреча Димитрова с Меншиком продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Григор 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Якуба 31 эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.
Следующим соперником Димитрова на Уимблдоне-2026 станет финалист турнира в 2021 году 51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини.
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