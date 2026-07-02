Григор Димитров одолел 20-летнего Якуба Меншика во втором круге Уимблдона-2026

Бывшая третья ракетка мира (ныне 146-я) болгарский теннисист Григор Димитров пробился в третий круг Уимблдона-2026.

В матче второго круга Димитров (WC) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 обыграл 18-ю ракетку мира из Чехии 20-летнего Якуба Меншика (15).

Встреча Димитрова с Меншиком продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Григор 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Якуба 31 эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Димитрова на Уимблдоне-2026 станет финалист турнира в 2021 году 51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини.