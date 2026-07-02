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Якуб Меншик — Григор Димитров, результат матча 2 июля 2026, счет 1:3, 2-й круг Уимблдона 2026

Григор Димитров одолел 20-летнего Якуба Меншика во втором круге Уимблдона-2026
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Бывшая третья ракетка мира (ныне 146-я) болгарский теннисист Григор Димитров пробился в третий круг Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 3
7 7 		4 7 6
             
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В матче второго круга Димитров (WC) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 обыграл 18-ю ракетку мира из Чехии 20-летнего Якуба Меншика (15).

Встреча Димитрова с Меншиком продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Григор 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Якуба 31 эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Димитрова на Уимблдоне-2026 станет финалист турнира в 2021 году 51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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