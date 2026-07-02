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«Я даже о теле особо не думал». Димитров эмоционально высказался о победе над Меншиком

«Я даже о теле особо не думал». Димитров эмоционально высказался о победе над Меншиком
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Бывшая третья ракетка мира (ныне 146-я) болгарский теннисист Григор Димитров эмоционально прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2026. В матче второго круга Димитров (WC) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 обыграл 18-ю ракетку мира из Чехии 20-летнего Якуба Меншика (15).

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 3
7 7 		4 7 6
             
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Честно, мне даже сложно что-то сказать, кроме того, как я счастлив вернуться и просто играть в теннис перед вами. Вот и всё. Для меня это просто… Меня сейчас переполняют эмоции, я даже немного ошеломлён. Сейчас, дайте мне собраться с мыслями…

Сегодня был просто великолепный матч. Всё, чего я хотел – это выйти на корт и сражаться. Это была моя главная цель. Я не думал о победе или поражении. Я даже о своём теле особо не думал в тот момент. И вы, ребята, мне очень помогли. Атмосфера была просто потрясающей, как и всегда. Я чувствую столько любви. Столько поддержки. Каждый раз, когда я приезжаю на Уимблдон, это для меня нечто особенное. Хочу, чтобы вы это знали.

Спасибо моей команде. Спасибо моим друзьям. Спасибо моей семье. Спасибо моей девушке – её здесь нет, но я уверен, что она смотрит. Спасибо всем, кто прошёл со мной этот путь. Прошлый год был таким тяжёлым… И дело правда не в победе или поражении. Дело в победе над самим собой. В том, чтобы просто выйти и играть в теннис вот так, как сегодня, независимо от результата. Спасибо, что приняли меня. Спасибо, что всегда поддерживаете», — сказал Димитров в интервью на корте.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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