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Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 2 июля

Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 2 июля
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2 июля прошёл четвёртый игровой день женского Уимблдона-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей второго круга травяного турнира «Большого шлема».

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Результаты встреч 2 июля (частично):

Эмма Наварро (США, 23) – Оксана Селехметьева (Испания) – 3:6, 6:4, 6:1;

Диана Шнайдер (Россия, 15)Людмила Самсонова (Россия) – 4:6, 6:4, 2:6;

Анна Блинкова (Россия) – Марта Костюк (Украина, 12) – 7:6 (7:5), 3:6, 3:6;

Каролина Плишкова (Чехия, SR) – Ига Швёнтек (Польша, 3) – 1:6, 3:6;

Аманда Анисимова (США, 6) – Софья Кенин (США) – 6:2, 4:6, 7:6 (10:3);

Камилла Рахимова (Узбекистан) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 6:0, 6:7 (7:10);

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) – Мария Тимофеева (Узбекистан, Q) – 2:6, 6:3, 6:0;

Сорана Кырстя (Румыния, 17) – Кимберли Бирелл (Австралия) – 6:3, 6:4;

Камила Осорио (Колумбия) – Линда Носкова (Чехия, 9) – 3:6, 6:4, 2:6;

Кэти Макнелли (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 1:6, 2:6;

Жасмин Паолини (Италия, 13) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:6 (7:0), 6:4.

Полностью с результатами матчей можно ознакомиться здесь.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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