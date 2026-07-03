Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 2 июля

2 июля прошёл четвёртый игровой день мужского Уимблдона-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей второго круга травяного турнира «Большого шлема».

Теннис. Уимблдон-2026. Мужчины. Результаты встреч 2 июля (частично):

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 6:2, 6:2;

Габриэль Диалло (Канада) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 2:6;

Брэндон Накашима (США, 28) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (7:10);

Рафаэль Ходар (Испания, 23) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4;

Карен Хачанов (Россия, 19) – Янник Ханфман (Германия) – 6:3, 6:4, 6:4;

Валантен Руае (Франция) – Александр Зверев (Германия, 2) – 1:6, 3:6, 6:7 (3:7);

Джеймс Дакворт (Австралия) – Флавио Коболли (Италия, 9) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (3:7), 1:6;

Маттео Берреттини (Италия) – Артюр Фис (Франция, 20) – 6:4, 7:5, 3:6, 6:3;

Якуб Меншик (Польша, 15) – Григор Димитров (Болгария, WC) – 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 3:6;

Кириян Жаке (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан, 10) – 3:6, 4:6, 6:7 (5:7).

Полностью с результатами матчей можно ознакомиться здесь.