«Я с этим не согласен, у меня дежавю». Димитров поспорил с судьёй из-за закрытия крыши

Бывшая третья ракетка мира (ныне 146-я) болгарский теннисист Григор Димитров по ходу победного для себя матча второго круга Уимблдона-2026 с 18-й ракеткой мира из Чехии Якубом Меншиком выразил недовольство решением судьи закрыть крышу перед началом четвёртой партии.

Димитров. Мы понимали, что не успеем закончить матч. Просто вопрос: почему мы не начали закрывать крышу по ходу сета? Сейчас ситуация похожа на прошлый год (имеет в виду встречу с Янником Синнером, где он получил травму, когда вёл по сетам 2:0. – Прим. «Чемпионата»). Если понятно, что матч не закончится [на открытом корте], разве нельзя начать закрывать крышу прямо во время поединка?

Судья. Таковы правила. Не знаю. Можно спросить супервайзера. Насколько я понимаю, процедура такова…

Димитров. У меня дежавю. В прошлом году было то же самое. Тогда на Центральном корте мы тоже понимали, что матч не доиграем, но крышу не закрывали.

Судья. Мы же можем продолжать играть, верно?

Димитров. Да, но это мешает обоим игрокам. Вместо четырёх-пяти минут паузы выходит 10-12 или больше. Я с этим не согласен. Я не говорю, что это ваша вина, но это стоит обсудить.

Судья. Да, конечно.

Димитров. Это несправедливо для обоих игроков: ты разогрет, всё нормально, а через 10 минут снова должен выйти на корт и подавать 200 км/ч.

Отметим, что, несмотря на возражения Димитрова, судья не отменил своего решения закрыть крышу.