Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я с этим не согласен, у меня дежавю». Димитров поспорил с судьёй из-за закрытия крыши

«Я с этим не согласен, у меня дежавю». Димитров поспорил с судьёй из-за закрытия крыши
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира (ныне 146-я) болгарский теннисист Григор Димитров по ходу победного для себя матча второго круга Уимблдона-2026 с 18-й ракеткой мира из Чехии Якубом Меншиком выразил недовольство решением судьи закрыть крышу перед началом четвёртой партии.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 3
7 7 		4 7 6
             
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Димитров. Мы понимали, что не успеем закончить матч. Просто вопрос: почему мы не начали закрывать крышу по ходу сета? Сейчас ситуация похожа на прошлый год (имеет в виду встречу с Янником Синнером, где он получил травму, когда вёл по сетам 2:0. – Прим. «Чемпионата»). Если понятно, что матч не закончится [на открытом корте], разве нельзя начать закрывать крышу прямо во время поединка?

Судья. Таковы правила. Не знаю. Можно спросить супервайзера. Насколько я понимаю, процедура такова…

Димитров. У меня дежавю. В прошлом году было то же самое. Тогда на Центральном корте мы тоже понимали, что матч не доиграем, но крышу не закрывали.

Судья. Мы же можем продолжать играть, верно?

Димитров. Да, но это мешает обоим игрокам. Вместо четырёх-пяти минут паузы выходит 10-12 или больше. Я с этим не согласен. Я не говорю, что это ваша вина, но это стоит обсудить.

Судья. Да, конечно.

Димитров. Это несправедливо для обоих игроков: ты разогрет, всё нормально, а через 10 минут снова должен выйти на корт и подавать 200 км/ч.

Отметим, что, несмотря на возражения Димитрова, судья не отменил своего решения закрыть крышу.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
Материалы по теме
Бублик вышел в третий круг Уимблдона! Рыбакина тоже там. LIVE!
Live
Бублик вышел в третий круг Уимблдона! Рыбакина тоже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android