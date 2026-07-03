Шесть российских теннисистов смогли выйти в третий круг Уимблдона-2026

В Лондоне, Англия, завершился второй круг мужского и женского Уимблдона-2026. Его преодолели шесть российских теннисистов – Екатерина Александрова, Анна Калинская (19), Людмила Самсонова, Даниил Медведев (8), Карен Хачанов (19) и Роман Сафиуллин (Q).

Отметим, что на старте одиночных разрядов травяного мэйджора было 13 представителей России (четверо мужчин и девять женщин). До второго круга дошли 10 из них.

На стадии второго круга поражения потерпели Мирра Андреева (5), Анастасия Гасанова (Q), Диана Шнайдер (15) и Анна Блинкова.

Уимблдон-2026 продлится до 12 июля. У мужчин действующим чемпионом является Янник Синнер, у женщин — Ига Швёнтек.