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Шесть российских теннисистов смогли выйти в третий круг Уимблдона-2026

Шесть российских теннисистов смогли выйти в третий круг Уимблдона-2026
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В Лондоне, Англия, завершился второй круг мужского и женского Уимблдона-2026. Его преодолели шесть российских теннисистов – Екатерина Александрова, Анна Калинская (19), Людмила Самсонова, Даниил Медведев (8), Карен Хачанов (19) и Роман Сафиуллин (Q).

Отметим, что на старте одиночных разрядов травяного мэйджора было 13 представителей России (четверо мужчин и девять женщин). До второго круга дошли 10 из них.

На стадии второго круга поражения потерпели Мирра Андреева (5), Анастасия Гасанова (Q), Диана Шнайдер (15) и Анна Блинкова.

Уимблдон-2026 продлится до 12 июля. У мужчин действующим чемпионом является Янник Синнер, у женщин — Ига Швёнтек.

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