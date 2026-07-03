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Семь чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до третьего круга Уимблдона-2026

Семь чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до третьего круга Уимблдона-2026
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В Лондоне, Англия, завершился второй круг мужского и женского Уимблдона-2026. По его итогам в сетках одиночного разряда соревнований осталось 12 чемпионов турниров «Большого шлема».

  • Новак Джокович (Сербия);
  • Янник Синнер (Италия);
  • Александр Зверев (Германия);
  • Ига Швёнтек (Польша);
  • Наоми Осака (Япония);
  • Арина Соболенко (Беларусь);
  • Елена Рыбакина (Казахстан);
  • Барбора Крейчикова (Чехия);
  • Кори Гауфф (США);
  • Елена Остапенко (Латвия);
  • Мэдисон Киз (США).

Пять из них хотя бы единожды брали титул на травяном ТБШ. Это Джокович (7), Синнер, Рыбакина, Швёнтек и Крейчикова (у остальных – по одному).

Отметим, что Уимблдон-2026 начинался с 19 чемпионов мэйджоров в сетках одиночных разрядов (шесть мужчин и 13 женщин). Во второй круг турнира не сумели пробиться сразу пятеро из них (Серена Уильямс, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Бьянка Андрееску, Эмма Радукану), а в третий – ещё два (Мирра Андреева и Софья Кенин).

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