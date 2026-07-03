Семь чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до третьего круга Уимблдона-2026

В Лондоне, Англия, завершился второй круг мужского и женского Уимблдона-2026. По его итогам в сетках одиночного разряда соревнований осталось 12 чемпионов турниров «Большого шлема».

Новак Джокович (Сербия);

Янник Синнер (Италия);

Александр Зверев (Германия);

Ига Швёнтек (Польша);

Наоми Осака (Япония);

Арина Соболенко (Беларусь);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Барбора Крейчикова (Чехия);

Кори Гауфф (США);

Елена Остапенко (Латвия);

Мэдисон Киз (США).

Пять из них хотя бы единожды брали титул на травяном ТБШ. Это Джокович (7), Синнер, Рыбакина, Швёнтек и Крейчикова (у остальных – по одному).

Отметим, что Уимблдон-2026 начинался с 19 чемпионов мэйджоров в сетках одиночных разрядов (шесть мужчин и 13 женщин). Во второй круг турнира не сумели пробиться сразу пятеро из них (Серена Уильямс, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Бьянка Андрееску, Эмма Радукану), а в третий – ещё два (Мирра Андреева и Софья Кенин).