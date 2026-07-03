Семь чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до третьего круга Уимблдона-2026

В Лондоне, Англия, завершился второй круг мужского и женского Уимблдона-2026. По его итогам в сетках одиночного разряда соревнований осталось 12 чемпионов турниров «Большого шлема».
- Новак Джокович (Сербия);
- Янник Синнер (Италия);
- Александр Зверев (Германия);
- Ига Швёнтек (Польша);
- Наоми Осака (Япония);
- Арина Соболенко (Беларусь);
- Елена Рыбакина (Казахстан);
- Барбора Крейчикова (Чехия);
- Кори Гауфф (США);
- Елена Остапенко (Латвия);
- Мэдисон Киз (США).
Пять из них хотя бы единожды брали титул на травяном ТБШ. Это Джокович (7), Синнер, Рыбакина, Швёнтек и Крейчикова (у остальных – по одному).
Отметим, что Уимблдон-2026 начинался с 19 чемпионов мэйджоров в сетках одиночных разрядов (шесть мужчин и 13 женщин). Во второй круг турнира не сумели пробиться сразу пятеро из них (Серена Уильямс, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Бьянка Андрееску, Эмма Радукану), а в третий – ещё два (Мирра Андреева и Софья Кенин).