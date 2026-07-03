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Россия опустилась на третье место по числу сеяных в женской сетке Уимблдона-2026

Россия опустилась на третье место по числу сеяных в женской сетке Уимблдона-2026
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В третьем круге женского одиночного разряда Уимблдона-2026 среди сеяных будут две российские теннисистки — Екатерина Александрова (18-й номер посева) и Анна Калинская (19). Большее представительство среди сеяных в сетке только у США (6) и Чехии (3).

Теннис. Уимблдон-2026. Лидеры по числу сеяных у женщин после второго круга:

1. США — шесть теннисисток (Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Кори Гауфф, Ива Йович, Эмма Наварро, Мэдисон Киз).

2. Чехия – три теннисистки (Линда Носкова, Каролина Мухова, Мари Боузкова).

3. Россия – две теннисистки (Екатерина Александрова, Анна Калинская).

4-13. Беларусь, Казахстан, Италия, Швейцария, Япония, Бельгия, Украина, Румыния, Польша, Филиппины — по одной теннисистке.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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