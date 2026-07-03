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Россия осталась на 2-м месте по числу сеяных в мужской сетке Уимблдона-2026, лидирует США

Россия осталась на 2-м месте по числу сеяных в мужской сетке Уимблдона-2026, лидирует США
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В третьем круге мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 среди сеяных будет два российских теннисиста — Даниил Медведев (восьмой номер посева) и Карен Хачанов (19). Столько же представителей у Италии и Испании (по два). Большее представительство среди сеяных в сетке — только у США (3).

Теннис. Уимблдон-2026. Лидеры по числу сеяных у мужчин после второго круга:

1. США — три теннисиста (Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол).

2-4. Россия — два (Даниил Медведев, Карен Хачанов).

2-4. Италия – два (Янник Синнер, Флавио Коболли).

2-4. Испания — два (Алехандро Давидович-Фокина, Рафаэль Ходар).

5-12. Австралия, Германия, Сербия, Канада, Казахстан, Бразилия, Чехия, Франция — по одному.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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