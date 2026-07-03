Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 3 июля
Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Второй круг. Расписание на 3 июля (частично):
- 13:00 — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Жосо Фонсека (Бразилия, 24);
- 14:30 — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 8);
- 15:30 — Артур Риндеркнеш (Франция, 25) — Новак Джокович (Сербия, 7);
- 16:30 — Хуберт Хуркач (Польша) — Томми Пол (США, 21);
- 16:30 — Янник Синнер (Италия, 1) — Дженсон Бруксби (США);
- 19:00 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Майкл Чжэн (США, Q).
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