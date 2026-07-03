Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 3 июля

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Расписание на 3 июля (частично):