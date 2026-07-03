Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 3 июля
Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Расписание на 3 июля (частично):
- 13:00 — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Анна Калинская (Россия, 19);
- 14:30 — Екатерина Александрова (Россия, 18) — Ива Йович (США, 16);
- 15:00 — Дарья Касаткина (Австралия) — Наоми Осака (Япония, 14);
- 15:00 — Джессика Пегула (США, 4) - Джессика Бузас Манейро (Испания);
- 17:30 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Остапенко (Латвия);
- 18:30 — Клэр Лю (США) — Кори Гауфф (США, 7);
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