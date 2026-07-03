Штруфф — Медведев: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга Уимблдона-2026

Сегодня, 3 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге соревнований встретится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (74-й в рейтинге). Матч запланирован на 14:30 мск.

В России матч между Медведевым и Штруффом не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила и Ян-Леннарда. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.