Роман Сафиуллин — Жоао Фонсека: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В третьем круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с представителем Бразилии Жоао Фонсекой (27-й в рейтинге). Встреча поставлена первым запуском на корте 2 и начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сафиуллина и Фонсеки.

Теннисисты впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.