Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона

Белинда Бенчич — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 3 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге турнира встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (11-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анны и Белинды.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Счёт личных встреч Бенчич и Калинской — 4-1 (2-0 на траве) в пользу Белинды. Она выиграла на травяных кортах во втором круге Хертогенбосха и Берлина в 2022 году, на харде Аделаиды в 2023-м и в 2025-м. В третьем круге Рима-2026 Калинская оказалась сильнее со счётом 6:4, 6:3.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона
Материалы по теме
Сафиуллин бьётся с Фонсекой за 4-й круг Уимблдона! Ещё играют Калинская и Медведев. LIVE!
Live
Сафиуллин бьётся с Фонсекой за 4-й круг Уимблдона! Ещё играют Калинская и Медведев. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android