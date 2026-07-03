Белинда Бенчич — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге турнира встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (11-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анны и Белинды.

Счёт личных встреч Бенчич и Калинской — 4-1 (2-0 на траве) в пользу Белинды. Она выиграла на травяных кортах во втором круге Хертогенбосха и Берлина в 2022 году, на харде Аделаиды в 2023-м и в 2025-м. В третьем круге Рима-2026 Калинская оказалась сильнее со счётом 6:4, 6:3.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.