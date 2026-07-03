Теннисист из США показал огромный ужин из фастфуда в больнице после вылета с Уимблдона

17-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен в своих социальных сетях опубликовал фото, которое стало вирусным. На снимке из больницы американец продемонстрировал свой ужин, состоящий из кучи фастфуда из известной сети ресторанов McDonald’s. Фото было опубликовано в тот же вечер, когда Тьен вылетел с Уимблдона-2026, проиграв венгру Мартону Фучовичу (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Фото: Из личного архива Лёнера Тьена

Во время одного из перерывов матча с Фучовичем Тьен попросил себе кусок нарезанного хлеба. Сообщается, что таким образом американец, скорее всего, пытался облегчить проблемы с желудком, однако ситуация ухудшилась, и ему потребовалась медицинская помощь. После поражения он был госпитализирован и провёл ночь в больнице.