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Теннисист из США показал огромный ужин из фастфуда в больнице после вылета с Уимблдона

Теннисист из США показал огромный ужин из фастфуда в больнице после вылета с Уимблдона
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17-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен в своих социальных сетях опубликовал фото, которое стало вирусным. На снимке из больницы американец продемонстрировал свой ужин, состоящий из кучи фастфуда из известной сети ресторанов McDonald’s. Фото было опубликовано в тот же вечер, когда Тьен вылетел с Уимблдона-2026, проиграв венгру Мартону Фучовичу (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
Мартон Фучович
76
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 7 7 6
7 8 		4 6 4 3
             
Лёнер Тьен
17
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Фото: Из личного архива Лёнера Тьена

Во время одного из перерывов матча с Фучовичем Тьен попросил себе кусок нарезанного хлеба. Сообщается, что таким образом американец, скорее всего, пытался облегчить проблемы с желудком, однако ситуация ухудшилась, и ему потребовалась медицинская помощь. После поражения он был госпитализирован и провёл ночь в больнице.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
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