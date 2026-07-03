Девять финалистов травяных турниров 2026 года не дошли до третьего круга Уимблдона

В четверг, 2 июля, завершились матчи второго круга на Уимблдоне-2026. В третий круг соревнований не смогли выйти девять финалистов травяных турниров 2026 года.

Среди женщин до третьего круга не дошли: финалистки турнира WTA-500 в Лондоне Донна Векич и Эмма Радукану (снялась до начала турнира), чемпионка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе Робин Монтгомери и финалистка соревнований WTA-250 в Истбурне Татьяна Мария.

Среди мужчин до 1/16 не добрались: чемпионы турниров Камиль Майхшак (Хертогенбосх), Бен Шелтон (Штутгарт), Франсиско Серундоло (Лондон), Уго Умбер (Истбурн) и финалист Итан Куинн (Мальорка).