Джокович подшутил над болгёрл на Уимблдоне, сделав вид, что она порезала его ножницами

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свою шутку над болгёрл, когда попросил её помочь отрезать бирку с футболки во время матча второго круга Уимблдона-2026 с греком Стефаносом Циципасом (6:3, 6:4, 6:2). Когда девочка помогала сербу, он сделал вид, что она случайно порезала его.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
— Думаю, такие вещи происходят только тогда, когда ты ведёшь 2:0 по сетам, а не проигрываешь. Стефанос ушёл в раздевалку, так что у меня появилось немного свободного времени… Простите (смеётся). Не знаю, здесь ли она. Прошу прощения, если напугал её. Наверное, это была и не такая хорошая шутка.
— Это была отличная шутка. Она засмеялась.
— Теперь мне стало легче (смеётся), — сказал Джокович в интервью на корте.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
- 3 июля 2026
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:24
-
00:13
-
00:02
- 2 июля 2026
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:52
-
22:44
-
22:03
-
21:54
-
21:44
-
21:26
-
21:20
-
20:53
-
20:39
-
20:33
-
20:16
-
20:10