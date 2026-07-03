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Джокович подшутил над болгёрл на Уимблдоне, сделав вид, что она порезала его ножницами

Джокович подшутил над болгёрл на Уимблдоне, сделав вид, что она порезала его ножницами
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Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свою шутку над болгёрл, когда попросил её помочь отрезать бирку с футболки во время матча второго круга Уимблдона-2026 с греком Стефаносом Циципасом (6:3, 6:4, 6:2). Когда девочка помогала сербу, он сделал вид, что она случайно порезала его.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

— Думаю, такие вещи происходят только тогда, когда ты ведёшь 2:0 по сетам, а не проигрываешь. Стефанос ушёл в раздевалку, так что у меня появилось немного свободного времени… Простите (смеётся). Не знаю, здесь ли она. Прошу прощения, если напугал её. Наверное, это была и не такая хорошая шутка.

— Это была отличная шутка. Она засмеялась.
— Теперь мне стало легче (смеётся), — сказал Джокович в интервью на корте.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 21:50 МСК
Стефанос Циципас
87
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
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