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В третьем круге Уимблдона-2026 не сыграют 26 сеяных среди мужчин и женщин

В третьем круге Уимблдона-2026 не сыграют 26 сеяных среди мужчин и женщин
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В четверг, 2 июля, на травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне завершились матчи второго круга. До третьего круга соревнований не смогли дойти сразу 26 сеяных игроков в мужской и женской одиночных сетках.

Выбыли после второго круга Уимблдона:

Якуб Меншик (Чехия, 15);
Лёнер Тьен (США, 16);
Артюр Фис (Франция, 20);
Брэндон Накашима (США, 28);
Игнасио Бусе (Перу, 31).

Мирра Андреева (Россия, 5);
Диана Шнайдер (Россия, 15);
Катержина Синякова (Чехия, 32).

Выбыли после первого круга Уимблдона:

Бен Шелтон (США, 4);
Каспер Рууд (Норвегия, 11);
Андрей Рублёв (Россия, 12);
Лучано Дардери (Италия, 14);
Франсиско Серундоло (Аргентина, 18);
Кэмерон Норри (Великобритания, 26);
Уго Умбер (Франция, 27);
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29);
Алехандро Табило (Чили, 30);
Маттео Арнальди (Италия, 32).

Элина Свитолина (Украина, 8);
Майя Хвалиньска (Польша, 20/WC);
Лейла Фернандес (Канада, 22);
Клара Таусон (Дания, 24);
Анастасия Потапова (Австрия, 27);
Энн Ли (США, 28);
Эмма Радукану (Великобритания, 30) (снялась после опубликования сетки);
Донна Векич (Хорватия, 31).

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