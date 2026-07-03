В третьем круге Уимблдона-2026 не сыграют 26 сеяных среди мужчин и женщин

В четверг, 2 июля, на травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне завершились матчи второго круга. До третьего круга соревнований не смогли дойти сразу 26 сеяных игроков в мужской и женской одиночных сетках.

Выбыли после второго круга Уимблдона:

Якуб Меншик (Чехия, 15);

Лёнер Тьен (США, 16);

Артюр Фис (Франция, 20);

Брэндон Накашима (США, 28);

Игнасио Бусе (Перу, 31).

Мирра Андреева (Россия, 5);

Диана Шнайдер (Россия, 15);

Катержина Синякова (Чехия, 32).

Выбыли после первого круга Уимблдона:

Бен Шелтон (США, 4);

Каспер Рууд (Норвегия, 11);

Андрей Рублёв (Россия, 12);

Лучано Дардери (Италия, 14);

Франсиско Серундоло (Аргентина, 18);

Кэмерон Норри (Великобритания, 26);

Уго Умбер (Франция, 27);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29);

Алехандро Табило (Чили, 30);

Маттео Арнальди (Италия, 32).

Элина Свитолина (Украина, 8);

Майя Хвалиньска (Польша, 20/WC);

Лейла Фернандес (Канада, 22);

Клара Таусон (Дания, 24);

Анастасия Потапова (Австрия, 27);

Энн Ли (США, 28);

Эмма Радукану (Великобритания, 30) (снялась после опубликования сетки);

Донна Векич (Хорватия, 31).