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«Возникает множество проблем». Пегула — о переносе Итогового в США из Саудовской Аравии

«Возникает множество проблем». Пегула — о переносе Итогового в США из Саудовской Аравии
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула высказалась о решении WTA провести Итоговый турнир 2026 года в Индиан-Уэллсе (США) вместо ранее заявленного Эр-Рияда (Саудовская Аравия) из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Сага с Итоговым турниром WTA продолжается. Кажется, нам никогда не дадут передышки, и я не думаю, что это именно наша вина. Просто возникает множество глобальных проблем, что нам мешают. Я знала, что Индиан-Уэллс — это вариант. Что касается организации турнира, думаю, каждый год проделывается фантастическая работа. Тур посчитал это место наиболее подходящим вариантом, потому что времени на поиск было не так много. У них были свободные корты, место, они знают, что делают, надеюсь, это станет отличным местом на замену. Жаль, что мы не смогли провести последний турнир в Эр-Рияде на высокой ноте, но что ж, такое случается. Нам просто нужно принять это решение. Надеюсь, я смогу быть там в ноябре», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

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