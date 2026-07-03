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Штруфф — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2026

Штруфф — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 3 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге соревнований встретится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (74-й в рейтинге). Матч запланирован на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила и Ян-Леннарда.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч Медведева и Штруффа — 9-2 в пользу россиянина. Два первых матча были на «челленджерах» в 2016 году, в Орлеане и Монсе — там теннисисты обменялись победами в двух сетах. На уровне турниров ATP, ТБШ Медведев выиграл восемь раз, а Штруфф — однажды.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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