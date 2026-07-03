Штруфф — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2026

Сегодня, 3 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге соревнований встретится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (74-й в рейтинге). Матч запланирован на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила и Ян-Леннарда.

Счёт личных встреч Медведева и Штруффа — 9-2 в пользу россиянина. Два первых матча были на «челленджерах» в 2016 году, в Орлеане и Монсе — там теннисисты обменялись победами в двух сетах. На уровне турниров ATP, ТБШ Медведев выиграл восемь раз, а Штруфф — однажды.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.