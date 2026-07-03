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Зверев — о запрете собак на Уимблдоне: им трава понравится гораздо больше, чем грунт

Зверев — о запрете собак на Уимблдоне: им трава понравится гораздо больше, чем грунт
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о правиле на запрет собак на Уимблдоне-2026.

Знаю, что ты большой любитель собак – у тебя две таксы. Вчера Арина Соболенко сказала, что хотела бы, чтобы Уимблдон разрешил игрокам привозить собак на территорию турнира. Что об этом думаешь?
– Да, было бы здорово. Думаю, собакам трава понравится гораздо больше, чем грунт на «Ролан Гаррос», так что это вряд ли стало бы проблемой.

Вообще у меня четыре собаки: две живут у моих родителей – это пудели, а ещё две таксы живут со мной и моей девушкой. Но им и дома хорошо – они любят бегать по траве и играть в саду, так что, если честно, меня это не особо беспокоит, – сказал Зверев на пресс-конференции.

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