«Это было действительно странно». Навратилова — о поведении Андреевой на Уимблдоне

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о поражении и поведении пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона-2026. Мирра проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.
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«Это было действительно странно. Она ни разу не посмотрела на Кончиту Мартинес или на свою ложу за весь матч. Она стояла к ним спиной. Между розыгрышами она действовала очень быстро.
Что-то случилось, потому что в первом матче она очень много болтала в зале. Думаю, она чувствовала давление. А сегодня всё было наоборот. Она торопилась весь матч. Игра шла с переменным успехом. Крейчикова вела 3:0 в первом сете, проиграла его. Потом повела во втором.
В общем, всё шло с переменным успехом, Андреева держалась молодцом, но была на грани. Она уже начала плакать, проигрывая матч-пойнты, а потом вернулась в игру. Это было очень странно. Не знаю, что происходит в команде, но она была недовольна», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.
- 3 июля 2026
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