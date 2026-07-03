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«Это было действительно странно». Навратилова — о поведении Андреевой на Уимблдоне

«Это было действительно странно». Навратилова — о поведении Андреевой на Уимблдоне
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о поражении и поведении пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона-2026. Мирра проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Это было действительно странно. Она ни разу не посмотрела на Кончиту Мартинес или на свою ложу за весь матч. Она стояла к ним спиной. Между розыгрышами она действовала очень быстро.

Что-то случилось, потому что в первом матче она очень много болтала в зале. Думаю, она чувствовала давление. А сегодня всё было наоборот. Она торопилась весь матч. Игра шла с переменным успехом. Крейчикова вела 3:0 в первом сете, проиграла его. Потом повела во втором.

В общем, всё шло с переменным успехом, Андреева держалась молодцом, но была на грани. Она уже начала плакать, проигрывая матч-пойнты, а потом вернулась в игру. Это было очень странно. Не знаю, что происходит в команде, но она была недовольна», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.

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